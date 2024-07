Sinner in vacanza con la nuova fidanzata: chi è Anna Kalinskaya

Vacanze d'amore per Jannik Sinner. Dopo i problemi di salute a Wimbledon - dove ha perso ai quarti di finale con Medvedev - il numero uno al mondo del tennis si concede il meritato riposo, come gli hanno consigliato i medici, ed è in ottima compagnia.

Il campione altoatesino è in Sardegna con la fidanzata Anna Kalinskaya, collega russa a cui è legato da qualche mese. I due sono stati paparazzati a Porto Cervo, in spiaggia, e il feeling è fortissimo. Nelle foto pubblicate dal settimanale Chi giocano a riva con la palla, divertendosi come due ragazzini, per poi fare un bel bagno al largo, dove il romanticismo e la passione non mancano, infine eccoli rilassarsi sotto l'ombrellone, senza mai perdersi con gli sguardi.

Il tennista, riservatissimo sulla sua vita privata, non ha mai commentato la fine della relazione con Maria Braccini - con cui conviveva a Montecarlo - e lo stesso riserbo lo mantiene per questa nuova storia d'amore: "Sì, sto con Anna, lo confermo - aveva detto durante una conferenza stampa del Roland Garros - però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza. Di più non dico". Al resto, almeno questa estate, ci pensano i paparazzi.

Chi è Anna Kalinskaya

Anna Kalinskaya è una tennista russa, di Mosca, e ha 25 anni (3 più di Sinner). È al 26esimo posto della classifica WTA e la sua dedizione al tennis è totale, proprio come il fidanzato. Della sua vita privata si sa poco, ma si conosce il nome del suo ex: Nick Kyrgios, un altro tennista.