Skin mamma a 54 anni, la compagna è incinta

Skin sarà presto mamma grazie all'amore per la fidanzata Ladyfag. L'annuncio è arrivato via Instagram, dove la cantante si è immortalata mentre tiene tra le mani il pancione della sua dolce metà. Per la coppia, legata da quattro anni, si tratta del primo figlio, in arrivo a 54 anni per la cantante britannica e a 44 per la performer canadese.

Bebè in arrivo

"Diventeremo mamme e siamo eccitatissime", ha scritto ieri sera Skin nell'ultimo post pubblicato sui social. E Ladyfag ha replicato pubblicando un suo scatto in cui si mostra nuda col pancione e il messaggio: "E con questo bambino diventeremo tre". E' ancora mistero sul sesso del bebè e sul mese in cui è previsto l'arrivo della cicogna.

Chi è Ladyfag, fidanzata di Skin: tutto sulla love story

Legate dal 2017, Skin e Ladyfag si sarebbero dovute sposare negli ultimi mesi ma le nozze, annunciate a settembre 2020, sono state rimandate a causa dell'emergenza coronavirus. E' proprio grazie alla compagna che l'ex giudice di X Factor Italia ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly, con cui si è sposata (in Italia) nel 2013: il matrimonio è durato appena due anni. Poi l'incontro con Ladyfag, un amore diventato sempre più solido, e la decisione di legarsi per sempre mettendo al mondo un figlio.

Rayne Baron, in arte Ladyfag, è una scrittrice, artista, è un personaggio della nightlife ed è una produttrice di eventi di 44 anni, originaria di Toronto, in Canada. Ex proprietaria di un negozio di abiti vintage, è stata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi. E' stato l'approdo a New York a cambiarla la vita e a cominciare un nuovo percorso sotto il nome d'arte LadyFag. Qui, da giornalista, è stata vicina alla fondazione di Toilet Paper, la rivista underground fondata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Collabora con la rivista Paper, Candy Magazine, 25 magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.