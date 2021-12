Skin è diventata mamma: le prime foto della neonata con la compagna Ladyfag

Skin è diventata mamma. La cantante britannica, 54 anni, ha annunciato la nascita della sua prima figlia con un post che l’ha mostrata raggiante con la compagna Ladyfag che ha portato avanti la gravidanza, e la neonata a cui hanno dato il nome di Lev Lylah.

“Sono così felice di annunciare che esattamente una settimana fa alle 17.55 del giorno del Ringraziamento è nata la nostra piccola Lev Lylah che pesa 3 kg” ha scritto la cantautrice, nota anche per essere stata giudice di X Factor Italia nel 2015: “Sono così fottutamente felice di aver trascorso la settimana più bella di tutta la mia vita a prendermi cura di questa splendida nuova anima con la mia incredibile compagna Lady Fag che è riuscita (più o meno) a mantenere la calma chiacchierando fino a un'ora prima della sua nascita! Questa piccola meraviglia ci ha sciolto entrambi. Nessuno può prepararti all'amore incondizionato per lei come quello che stiamo provando adesso io e Lady. È una cosa incredibile, e sia la mamma che la piccola sono super felici e stanno bene. Grazie alla nostra famiglia per tutto l'amore e il sostegno. Benvenuta nel mondo Lev Lylah”.

Altrettanto commosso il pensiero di Lady Fag: “Non riesco a esprimere a parole quanto siamo innamorati di lei. Trascorro mezza giornata a fissarla in lacrime con quanto sia preziosa e bella” si legge a margine delle sue foto: “Nella settimana in cui è stata sulla terra mi ha insegnato più di quanto io abbia imparato in tutti i miei anni. Lei è il significato della vita e io e Skin siamo così orgogliosi ed entusiasti di essere le sue mamme. Benvenuta nel mondo bambina... Ti amiamo”.