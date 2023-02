Skyler, piccola "casalinga" come mamma Elisabetta Canalis. A 7 anni fa già le faccende domestiche

C'era un motivo per cui la piccola Skyler, figlia di Elisabetta Canalis, aveva definito la mamma "una che pulisce il pavimento e taglia carote" e oggi ne abbiamo la prova. L'ex velina, infatti, se viene vista come una perfetta casalinga dalla figlia di 7 anni è perché, sotto sotto, lo è davvero e stando alle ultime immagini pubblicate su Instagram dalla showgirl, sembra proprio che abbia intenzione di trasformare anche sua figlia in una perfetta donnina di casa proprio come lei.

Elisabetta, infatti, orgogliosa, ha pubblicato nelle sue ultime stories Instagram, un video della piccola Skyler che, a soli 7 anni, invece che giocare o divertirsi con le amichette, è alle prese con le faccende domestiche. La figlia di Elisabetta e di suo marito Brian Perri, con cui, secondo le voci vicine alla coppia, sarebbe in crisi profonda, sembra essere completamente a suo agio mentre pulisce tutto il pavimento di casa. La vediamo, infatti, con in mano un mocio e alle prese con lo strofinare bene il pavimento per rimuovere anche la più piccola macchia.

Skyler? Una perfetta casalinga e anche se, per ora, è solo una bambina possiamo già immaginare il tipo di donna che sarà da grande. Ed Elisabetta, di cui si è tornato a parlare in questi giorni per la fine della sua storica amicizia con Maddalena Corvaglia, sembra essere molto contenta di aver trasformato la sua bambina in un piccolo "sergente" delle pulizie e, facendo riferimento ai loro segni zodiacali, vergine lei e bilancia, la piccola, ha sottolineato quanto la precisione e la pulizia siano fondamentali per le donne di casa Perri. In questo caso, possiamo ben dirlo, tale madre, tale figlia.