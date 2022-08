La tiktoker 18enne Sofia Crisafulli ha partorito, è nato Thiago: "Non è stato facile"

“Alle 12.06 sei nato tu, sei la mia gioia più grande”. Con un post sul proprio profilo Instagram, l’influencer Sofia Crisafulli ha annunciato la nascita del figlio Thiago. La neo-mamma, che il 10 ottobre compirà 19 anni, ha spiegato: “Avrei tante cose da dire, talmente tante che non riuscirei nemmeno a scriverle, ma proverò a limitarmi. Non sono stati momenti semplici per noi, non lo erano nemmeno quando tu eri un esserino dentro di me, però mi hai aiutata tanto a superare tutto quello che stavo passando, sei stata la mia ancora ancor prima di nascere, sapevo che tutto quello che facevo, o che subivo, condizionava il tuo bene, e mi sono rimboccata le maniche affinché tu potessi stare il più tranquillo possibile”.

La giovanissima influencer, che su Tiktok ha oltre 1,8 milioni di follower, su Instagram più di un milione di seguaci e quasi 100mila iscritti al canale YouTube, ha proseguito: “Non è stato facile per me portarti alla luce, e anche tu hai fatto tanta fatica, io continuavo a ripetere di non potercela fare, che ero esausta, ma grazie a Dio ce l’abbiamo fatta. Adesso mi riempi il cuore di gioia ogni volta che ti guardo – ha aggiunto Sofia Crisafulli -, vorrei sapessi quanto mi sono innamorata di te, quanto ho fatto e farò per te e quanto darei la vita per proteggerti. Le cose qui fuori non sono così rose e fiori come avrei voluto fosse per te, ma mi impegnerò affinché tu possa vivere al meglio, te lo prometto. Il mio ‘Ti amo’ più sincero lo dedico a te, per sempre, la tua mamma”.

- Fonte: Agenzia Dire