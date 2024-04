Sofia Goggia e il doppio piede sinistro, arrivano le scuse del fotografo: ma scoppia la polemica

Un mea culpa che ha scatenato una valanga le critiche. Massimo Sestini, grande fotoreporter italiano, nato a prato, conosciuto a livello internazionale per i suoi lavori, ha scritto su Instagram un post di scuse dopo il caso del doppio piede sinistro di Sofia Goggia. La campionessa era sulla copertina di Sette, settimanale del Corriere della Sera, distesa sopra un letto con al suo fianco la sua canina, un Pastore australiano, ma ciò che ha catalizzato l'attenzione sono stati i suoi piedi. Sui social l'errore è diventato virale e così Sestini, che ha realizzato il servizio fotografico, è stato costretto a rispondere e a dare una spiegazione. Spiegazione che però non è piaciuta.

Sestini è uno dei fotografi italiani più noti, merito dei suoi straordinari lavori dall'alto, le foto aeree sono la sua firma distintiva, ma non solo. È stato autore degli scatti che hanno immortalato la tragedia della Moby Prince, delle foto dall’alto degli attentati a Falcone e a Borsellino. E dall'alto ha raccontato il Giubileo, gli scontri al G8 di Genova, i funerali di papa Giovanni II. Nel 2012 si è immerso con i sommozzatori della Marina Militare dentro la Concordia che era da poco affondata. Nel 2015 ha vinto il World Press Photo per la foto scattata da un elicottero in cui riprende un barcone di migranti che erano stati tratti in salvo all'interno dell'operazione Mare Nostrum, solo per citare alcune delle sue attività più importanti.

Le scuse e la polemica

"Mi è accaduto un incidente con la copertina di 7 su Sofia Goggia. Il mio postproducer - ha scritto Sestini - ha deciso di sostituire un piede che aveva una posizione meno bella con un altro, a mia insaputa, e ha sbagliato. Purtroppo avrei dovuto verificare ogni singolo fotogramma ma stavo partendo per la Terra del Fuoco, dove mi sono imbarcato sull’Amerigo Vespucci, un viaggio di due settimane che non mi ha dato modo di controllare il suo lavoro con l’attenzione necessaria". Il fotoreporter ha poi aggiunto: "Preciso che dalla redazione di 7 non mi era stato chiesto nessun intervento di postproduzione. Mi scuso per questo errore con i lettori, con la redazione e con Sofia Goggia i cui piedi sono bellissimi, anche senza ritocchi".

Sotto al post però si sono moltiplicati i messaggi in cui Sestini viene criticato. "Perché quando le foto sono ok e vengono scritti 1834 commenti di approvazione non scrivi "Grazie a tutti, ma visto che mi stavo imbarcando per la terra del fuoco i complimenti per la cura e la post produzione vanno al mio validissimo collaboratore che cura i modo magistrale la post produzione"?", scrive qualcuno ironizzando. "La cosa più bella di questa copertina è che almeno il tuo nome è ben visibile, visto che qui giochi a scaricare le responsabilità (ma a chi? Vieni pagato per fate il fotografo e lasci la postproduzione a caso ad altri? Quanto dovremmo essere stupidi per crederci?). In ogni caso lo scatto è talmente brutto che persino l'intelligenza artificiale l'avrebbe modificato in maniera più accettabile", scrive un altro che trova il consenso in altri utenti: "Concordo in pieno sulla caduta di stile nello scarico di responsabilità ad altri. Quello che si deve prendere le colpe, essendo lui a capo del progetto, è lui".

Tra le numerose critiche qualcuno prende le parti di Sestini, non senza suscitare reazioni. "Maestro non è lei che deve scusarsi infatti. Grazie", scrive un'utente. "Ma come no?! Ahah", commenta qualcun altro sconcertato. "È una persona molto educata e gentile, francamente non me la sento di infierire... Si può comunque dissentire senza essere cialtroni no?", ha risposto l'estimatrice del fotografo.