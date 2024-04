Sofia Goggia, il fotoritocco è una gaffe clamorosa: ha due piedi sinistri

Giocare troppo col fotoritocco rischia di far fare figuracce. Lo sa bene Sofia Goggia, campionessa di sci, che in queste è diventata virale per via di alcune modifiche di troppo ad una sua foto. Tutto nasce da un servizio che le ha dedicato il magazine Sette, il settimanale del Corriere della Sera, dove la sportiva appare sdraiata sul letto in copertina. Una fotografia che la immortala in un tenero momento d'affetto col suo inseparabile cane, ma l'occhio cade sul clamoroso errore di Photoshop: Sofia ha due piedi sinistri, non uno.

Immediata l'ironia della rete. "Complimenti a Sofia Goggia! Sciare con due piedi sinistri non deve essere facile (il grafico di Kate Middleton colpisce ancora)", scrive Selvaggia Lucarelli. "Io mi chiedo sempre com’è possibile che nessuno se ne accorga prima di pubblicare", scrive qualcun altro. Altri fanno notare che anche la posizione del braccio destro, ovvero quello con cui cinge l'animale, è innaturale: "Ha l'apertura alare di un condor", scherzano tra i commenti.