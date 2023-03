Sofia Goggia ha una relazione con Massimo Giletti? La sciatrice rompe il silenzio

Da qualche settimana i nomi di Sofia Goggia e Massimo Giletti sono finiti nel calderone del gossip per una presunta relazione sentimentale tenuta ben segreta da entrambi. "Non ho detto che sono single. Ho solo detto che in questo momento della mia vita farei fatica a gestire una relazione stabile" aveva detto la campionessa di sci parlando della sua vita privata al settimanale Di Più: "In questo momento non sono pronta per una relazione ufficiale e pubblica". Tanto era bastato per alimentare il sospetto che fosse proprio lei la persona di cui il giornalista di La7 aveva parlato nell'intervista a Belve.

"Possiamo dire che è in pista?" era stata la domanda di Francesca Fagnani sulla misteriosa compagna di Giletti. "Mi faccia vivere dei giardini privati e coltivati", la risposta criptica di lui che si era detto innamorato "anche delle nevi e delle montagne". Per chi già sospettava che tra lui e Goggia potesse esserci qualcosa, quello era stato il dettaglio di una piccola conferma su cui, però, adesso, la campionessa 30enne ha smentito ogni illazione. "Stiamo parlando del niente di niente" ha chiarito in un'intervista a Oggi a proposito proprio del presunto flirt con Massimo Giletti: "Aggiungo una cosa: credo fermamente che quando una persona parla di te non qualifica te ma definisce molto più sé stessa. Punto". Una risposta netta e chiara la sua, che non dà adito alcuno a ulteriori dubbi.

"Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe"

Sogia Goggia ha affrontato uno strepitoso finale di stagione e la conquista della quarta Coppa del mondo di Discesa libera. Dei suoi straordinari risultati ma anche di gioie e paure, vezzi femminili e solitudine, la 30enne bergamasca ha parlato nel corso dell'intervista: "Alcune volte la mattina mi alzo dal letto e so che faticherò a fare le scale. Vivo con questa sensazione di dolore fisico alle gambe, martoriate da infortuni e operazioni, ed è una frustrazione. Ma ciò che davvero mi spaventa è il dolore dell’anima" ha confidato, "Sono cresciuta con una irrequietudine interiore, la mia gara non è dal cancelletto di partenza al traguardo ma è al di fuori delle competizioni". Poi la confidenza più profonda: "La mia paura più grande è quella di non essere mai abbastanza" ha ammesso: "Da un lato è una spinta propositiva per raggiungere i miei obiettivi. Dall’altro lato è qualcosa di patologico, il mio sentirmi sempre un po' sbagliata. Non so accettare una cosa diversa dall'idea di perfezione".