Sofia Goggia, la reazione della "nonna Carla" alla copertina con i piedi sbagliati: il video

Soffia Goggia si è trovata al centro del gossip senza neanche volerlo. La copertina di Sette, settimanale del Corriere della Sera, in cui compare con due piedi sinistri ha suscitato moltissime reazioni ed è diventata virale sui social. Nella sera di ieri, 5 aprile, sono arrivate le scuse del fotografo Massimo Sestini, ma Goggia sembrerebbe averla abbastanza bene.

Sul suo profilo Instagram la campionessa ha condiviso un tenero, e divertente, video insieme alla nonna Carla che però non è davvero sua nonna. Sofia mostra alla signora il magazine con lei in copertina e con gli occhi colmi d'amore la donna esclama: "Mamma mia che bella". "Ma hai visto - le chiede in dialetto Goggia - che mi hanno messo due piedi sinistri?", "Bellissimo!" Ha replicato la signora facendo ridere Sofia. "Ma guarda i piedi, vedi che questo e questo sono uguali?", ci riprova Goggia. "Mamma mia, hai ragione. Però che bella", ripete ancora Carla con grande orgoglio. Il video si conclude con l'anziana che in dialetto sembra dire "ma chi li guarda"