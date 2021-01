"Scusaci Solange, è solo colpa nostra. Dove eravamo quando avevi bisogno?", il messaggio di Patrizia Groppelli

"Triste storia questa, molto triste e anche per me. Non dico che io e lui fossimo amici ma ci conoscevamo abbastanza bene. E’ morto solo, lo hanno trovato dopo qualche giorno, triste storia". Cominicia così il post con cui Patrizia Groppelli, opinionista delle trasmissioni di Barbara d'Urso e compagna del giornalista Alessandro Sallusti, saluta su Instagram Paolo Bucinelli, in arte Solange, personaggio e volto televisivo trovato morto nel pomeriggio di ieri dopo giorni di silenzio.

Patrizia Groppelli: "Solange morto solo: dove eravamo quando avevi bisogno?"

A dare l'allarme, ieri, sono stati gli amici del 68enne: non avendo ricevuto risposta alle ripetute chiamate al telefono, sono andati direttamente a casa. "Mi faccio tristezza anche io - spiega Groppelli - perché questa estate mi chiamò , voleva venirci a trovare ma poi e poi e “poi non è successo”! Lui era Solange, era una persona speciale e quel “poi” non è stata una scelta giusta! Se fosse stato il Solange di una volta, sarebbe venuto a casa nostra, se fosse stato il Solange di una volta, non lo avrebbero trovato dopo tanti giorni addormentato per sempre sul divano di casa: solo!".

E ancora: "Brutta e triste storia la popolarità che non c’è più! Mi spiace Solange è solo colpa nostra! È colpa anche di quelli che da oggi pubblicheranno foto ricordo con te: dove erano quando avevi bisogno? E dove ero io?".

Di cosa è morto Solange

Ieri, una volta entrati nell'abitazione, i pompieri hanno trovato il cadavere di Bucinelli sul divano. Il medico del 118, intervenuto sul posto con i carabinieri, ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Il magistrato di turno, espletate le formalità di rito e in assenza di segni di violenza, non ha disposto l'autopsia. Appena espletate le formalità di rito, il corpo sarà restituito ai familiari.