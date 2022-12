Soleil Sorge scrive a Sonia Bruganelli: "Mi sei stata di ispirazione come stronz*"

Due personaggi divisivi che, non a caso, si stimano molto reciprocamente. Parliamo di Soleil Sorge e Sonia Bruganelli. Conferma della considerazione che nutrono l'un l'altra è la dedica che Soleil ha fatto per Sonia nella prima pagina del suo libro "Il manuale della stronz*", in cui si ironizza proprio sul temperamento che la accomuna alla collega.

"A te che mi sei stata di ispirazione come stronza ma soprattutto come donna - si legge nella dedica speciale dell'influencer all'imprenditrice - A te che mi hai ato supporto nei momenti pur difficili, e dato la forza quando ne avevo bsogno. A te, grande donna e stronza che conosci il peso delle parole e della tua virtù ne ha fatto grande insegnamento. Essere stronze è da tutti ma il coraggio è da pochi, amica". A postare la dedica su Instagram è la stessa Sonia, che scrive: "Alla fine si è fatta perdonare la mia stron*a preferita".

Quel "perdonare" torna ad accendere i pettegolezzi su presunte tensioni che le due avrebbero vissuto nei mesi scorsi e che molti riconducevano alla decisione della Bruganelli di arruolare Sophie Codegoni nel suo show "Avanti un altro" anziché Soleil. Decisione che Soleil avrebbe preso male. Ma sono tutte indiscrezioni e tali restano, soprattutto perché a quanto pare è tornato il sereno. Un'amicizia, la loro, che va avanti ormai da un annetto, da quando, in particolare, Soleil era concorrente al Grande Fratello Vip e Sonia era seduta sulla poltrona degli opinionisti ed era sempre pronta a schierarsi in sua difesa.