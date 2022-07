Buon compleanno Soleil Sorge: la torta dei 28 anni "sulla luna" | FOTO

Soleil Sorge ha compiuto 28 anni, la modella e opinionista ha festeggiato il lieto evento in compagnia di molti amici e la madre, presenza immancabile. Tra gli ospiti Dayane Mello, Amedeo e Guenda Goria che hanno condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip.

Una lunga tavola allestita con fiori posizionata sotto ad un pergolato fatto di lucine, ma ciliegina dell'evento la torta a quattro strati posizionata sopra ad una mezzaluna argentata. Al momento delle candeline sono anche scoppiati in cielo i fuochi d'artificio: insomma un compleanno in grande stile. Dayane è stata spesso al centro della serata: ha preso più volte il microfono e ha incitato gli invitati a festeggiare. La serata poi si è conclusa con giochi musicali e tante risate. Su Twitter i fan di Soleil hanno condiviso numerose foto per farle gli auguri, così tante da far diventare un trend di Twitter l'hasthag "Happy bday Soleil".

