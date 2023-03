"Lottiamo insieme contro il cancro". La dolorosa intervista a Soleil e mamma Wendy

Nel video in alto, l'intervista a Soleil e mamma Wendy

Legate da sempre ma oggi ancora di più, perché l'unione fa la forza ed oggi loro hanno un nemico da combattere insieme: il cancro. Ospiti di Verissimo, Soleil Sorge e mamma Wendy raccontano la battaglia che conducono con dolore, amore e consapevolezza. È la terza volta che il tumore colpisce Wendy, e Soleil non la lascia sola un attimo. La prima volta è stata nel 2007: un tumore al seno, tornato poi nel 2012; oggi, cioè dieci anni dopo, una ricaduta: "Alcune cellule hanno metastatizzato nel bacino ed ora mia madre si trova a combattere di nuovo", confida Soleil trattenendo a stento la commozione. La terapia scelta è l'immunoterapia, che consente di trattare in modo mirato le cellule cancerogene.

"Quando mamma si è ammalata per la prima volta ero molto piccola. Perdere uno dei miei genitori è sempre stato uno dei miei incubi più grandi e solo oggi riesco a parlarne. Oggi però trovo forza nella mia maturità", dice l'influencer 28enne e volto tv. "Oggi sono abbastanza adulta per starle vicino e, soprattutto, per dare il giusto valore al tempo che passo accanto a lei". La mamma abita in America, Soleil in Italia, ma "quando lei torna dagli Usa stiamo sempre insieme, in alternativa ci sentiamo per telefono via FaceTime", continua l'ex volto di Uomini e Donne.

Soleil racconta che la mamma è stata il suo primo esempio di vita. "Che sei la mia idola lo sai, prendo esempio da te costantemente", le dice guardandola negli occhi. "Io sono molto orgogliosa di mia figlia, soprattutto come essere umano", fa eco Wendy.

La storia di Wendy col papà di Soleil è finita da tempo. Oggi è single ed è pronta ad innamorarsi di nuovo. "Avanti il prossimo", scherza. Anche Soleil è single, anche se lascia intendere di frequentare ancora il suo ex fidanzato Carlo. La certezza è insomma ad oggi l'amore che trovano l'una per l'altra.