Truffa da 5 milioni di euro, Soleil Sorge è coinvolta e sequestra un uomo: "È lui il truffatore"

Soleil Sorge è stata accusata di essere complice di una truffa da 5 milioni di euro con le criptovalute. In molti all'inizio hanno pensato ad un pesce d'aprile, era il 1 aprile, ma quando la stessa Soleil ha condiviso sui social delle storie in cui mostrava il volto del vero truffatore, in molti hanno iniziato a pensare che ci fosse del vero nella storia.

Il tutto però è diventato subito più chiaro quando è intervenuta la redazione de Le Iene che ha svelato lo scherzo. Prima del loro arrivo però Sorge aveva chiuso nel bagno l'attore che interpretava il truffatore, perché stava aspettando l'arrivo delle autorità.

L'opinionista della Pupa e il Secchione pensava di aver acciuffato lo spietato truffatore, ma invece era un complotto articolato per prenderla in giro.

La prima reazione dell'ex gieffina è stata quella di dichiararsi estranea ad ogni tipo di truffa con alcune storie Instagram: "Sono uscite delle notizie sul mio nome, dicono che io sia coinvolta in una truffa con le criptovalute, non so bene. Io non truffo nessuno". All'arrivo de Le Iene Sorge ha poi aggiunto: "Stavo per sequestrare una persona e menarlo, io ero convinta che Le Iene fossero venute per beccare lui e invece erano qui per me". Tutto è bene quel che finisce bene.