Sonia Bruganelli: "Aspettare ore in aeroporto? Preferisco il mio aereo privato"

Provocatrice di professione, Sonia Bruganelli torna a condividere un post destinato a far discutere. Dopo aver incentrato il suo personaggio sulla "schiettezza del lusso", l'imprenditrice e moglie di Paolo Bonolis torna ad attaccare la falsa modestia dei colleghi dando sfoggio di tutti i suoi privilegi.

"Giuro che prima o poi la smetto - scrive l'opinionista del Grande Fratello Vip, confermata anche per la prossima edizione - Per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio".

Riferimento, quest'ultimo, che sembra riferirsi a tutti quei volti dello spettacolo che, in questi giorni, stanno rimbrottando contro le compagnie aeree per via del caos sui voli cancellati. "Per critiche o rimostranze scrivete sotto, come sempre", aggiunge rivolgendosi invece ai follower, quasi un milione su Instagram.

Ad applaudire alla sua irriverenza, alcune colleghe. Tra queste, la giornalista Francesca Senette, Chiara Giordano ex moglie di Raoul Bova, la showgirl Francesca Brambilla, il chirurgo Giovanni Angiolini (neo compagno della conduttrice Michelle Hunziker). Oltre duemila i like in totale al post.

"Facciamo partorire una donna al Gf Vip"

L'ultima provocazione della Bruganelli - che sarebbe in crisi con Bonolis, stando ad alcuni rumors - era stata appena qualche giorno fa quando, interpellata circa il suo ritorno al Gf Vip, aveva invitato la produzione ad un vero e proprio colpo di teatro: far partorire una donna nella Casa di Cinecittà, seguendola per i nove mesi della gravidanza, ovvero per l'intera durata della trasmissione.