Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, prima uscita da coppia: le foto

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sorpresi ancora una volta insieme. Il settimanale Chi - che qualche settimana fa li aveva già beccati a Palma di Maiorca in compagnia di altri amici e poi a Roma, per un tête-à-tête - li ha immortalati sempre nella Capitale, poche sere fa, in atteggiamenti inequivocabili.

Da tempo si parla del loro avvicinamento e le foto non lasciano molto spazio ai dubbi, anche se per il momento non c'è nessuna ufficialità. I paparazzi li hanno immortalati mentre entravano a casa di lui e riuscire poco dopo per raggiungere alcuni amici a cena in centro. Nelle foto camminano abbracciati, mano nella mano, e non si fanno mancare coccole, baci e selfie. Più che amici - come hanno sempre affermato - sembrano una coppia a tutti gli effetti.

I due sono stati insieme anche il giorno dopo. I paparazzi li hanno fotografati sotto casa del ballerino, con la figlia più piccola di lui: sono andati a un vernissage e al ritorno eccoli risalire in casa per una cenetta intima. Prematuro parlare d'amore, ma nell'aria si respira qualcosa di speciale...