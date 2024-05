Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sempre più vicini? I messaggi complici sui social

Tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sembrerebbe esserci un'intesa invidiabile. Sui due si stanno rincorrendo i pettegolezzi e se anche loro non hanno né smentito né confermato una possibile relazione, per molti - anche per le foto che li ritraggono insieme - non ci sono dubbi tra di loro sarebbe scoccata la scintilla dell'amore.

I due non hanno alcun interesse nel mantenere nascosto il loro feeling e infatti sui social è facile trovare i loro commenti complici sotto ai post Instagram. Ad esempio sotto all'ultimo contenuto pubblicato dall'opinionista, in cui indossa dei bigodini per la messa in piega, Madonia ha chiesto: "Domani ho uno shooting, mi presteresti i bigodini?". "Se ti fai anche truccare così però", ha replicato Sonia. "Ovvio lo sai già", ha risposto nuovamente l'ex moglie di Paolo Bonolis. Un altro esempio è facilmente rintracciabile in uno degli ultimi post del ballerino, due foto di suoi primi piani, con la didascalia "Guardo sempre tutto" e l'immancabile commento di Bruganelli con una serie di emoticon. Piccoli indizi che non possono confermare la relazione, ma che sicuramente rimarcano un reciproco interesse.