Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, le foto inequivocabili: prima in Spagna e poi a casa di lui a Roma

Il colpo di scena arriva da Palma di Maiorca, in Spagna, dove Sonia Bruganelli ha trascorso il ponte del 1 maggio in compagnia del fedele assistente Alessandro Boero, ma soprattutto di Angelo Madonia - che ha incontrato direttamente lì - con cui il feeling è alle stelle. Le foto pubblicate su Chi sono inequivocabili, tra i due la complicità è evidente e lo conferma il fatto che si sono rivisti subito dopo a Roma.

Se a Palma erano comunque in gruppo, al ritorno nella Capitale il ballerino e l'opinionista dell'Isola dei Famosi sono rimasti da soli (e ben felici di esserlo). Domenica pomeriggio Madonia è uscito prima con la figlia e dopo averla lasciata ai nonni ha incontrato la Bruganelli. Un giro veloce in auto, verso il centro, ed eccoli tornare a casa di lui: il maestro di Ballando con le stelle entra per primo, lei aspetta qualche minuto, fa un giro dell'isolato - forse per far perdere le proprie tracce - e poi torna davanti al portone, si guarda intorno ed entra.

Eppure, intervistato dal settimanale, Angelo Madonia ha assicurato che tra lui e Sonia c'è solo amicizia: "Non la conosco da tanto tempo, ma è una persona simpaticissima e intelligente. Ci siamo conosciuti in Spagna perché è venuta a vedere Ballando. Era con altre persone, eravamo in gruppo". Insomma nessuno dei due ha fatto passare troppo tempo per rivedersi, ma i paparazzi non erano in conto...

"Sono single da quando, sei, sette mesi fa, mi sono lasciato con Ema (Stokholma, ndr). Amo me e le mie figlie, sono concentrato solo su questo" ha detto ancora Madonia, come a voler allontanare qualsiasi voce su questa presunta nuova love story. Il tempo darà le risposte.