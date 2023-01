Sonia Bruganelli e le case separate con Bonolis: "Ora che i figli sono grandi ci possiamo permettere i nostri spazi"

Secondo alcuni dormire in camere separate è il segreto di un amore duraturo e solido. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno optato direttamente per due case. Sposati da vent'anni e genitori di tre figli, non ne fanno un segreto, anzi, per loro è prova di grande complicità e maturità relazionale, un "segno di civiltà", come ha detto il conduttore.

In un'intervista al settimanale F, Sonia Bruganelli torna sull'argomento ma facendo un discorso molto più ampio: "Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi più stare con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina (nati dal matrimonio del conduttore con l'ex moglie Diane Zoeller, ndr), e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui". Il segreto del loro legame, dunque, è proprio l'autonomia, il considerarsi integri da soli, non con l'altro: "Noi non siamo una cosa sola - continua - ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi".

Bonolis le è stato accanto nei momenti più difficili, dimostrandole un amore che va oltre tutto. La malattia della figlia Silvia - la loro primogenita - è stata sicuramente la prova più dura: "Non sapevo come gestire questa cosa - spiega Sonia Bruganelli - ero impreparata. Mentre la mia famiglia pensava a me, è stato Paolo che concretamente si è occupato di nostra figlia. Non è stato facile. Per fortuna il tempo aiuta e la cosa non si è rivelata quel dramma che sembrava all'inizio. Ora Silvia sta bene, lavora nella mia agenzia".