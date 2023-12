Sonia Bruganelli cambia casa: "Ma a Natale sarò con Paolo Bonolis, siamo una famiglia allargata e fortunata"

Un 2024 che già porta con sé grandi novità quello che si prospetta per Sonia Bruganelli. A gennaio la produttrice ripartirà con il suo programma I libri di Sonia e, contemporaneamente, si trasferirà nella nuova casa, passo questo che non implica un allontanamento reale dall'ex marito Paolo Bonolis. Com'è stato più volte ribadito, infatti, pur avendo deciso di mettere la parola fine al loro matrimonio, i due continueranno comunque a essere l'uno il punto di riferimento per l'altra, decisione che è stata ancora una volta confermata da Bruganelli in un'intervista al settimanale Chi.

Parlando della sua trasmissione che vedrà protagonisti gli scrittori e i loro libri, le case editrici ma anche i racconti delle mamme in difficoltà che - ha spiegato - "mi cercano privatamente sui social", Sonia Bruganelli ha confidato quanto questo progetto le stia a cuore e quanto i consigli di Paolo Bonolis siano stati sempre preziosi. "Paolo c'è", ha affermato a proposito dell'ex marito e del loro rapporto sempre e comunque solido nonostante la separazione: "Io in queste settimane sono impegnata con i lavoro della casa nuova che, sono sincera, sembrano non finire mai. Ma a Natale, anzi dal 22 dicembre, festeggeremo insieme: prima il compleanno della nostra Silvietta (la loro primogenita che compie 20 anni, ndr) che ormai è diventata grande; dopo arriveranno i figli di Paolo dall'America con i loro bambini e le compagne (...) Festeggeremo insieme perché siamo una famiglia fortunata e allargata. E lo siamo perché quello che succede nel mondo e anche nella nostra Italia, ci fa sentire la paura. In casa invece percepisco solo sicurezza. Sempre".

"Ogni settimana ho un fidanzato diverso"

Da quando ha ufficializzato la separazione con Bonolis, per Bruganelli arrivano spesso notizie su presunti flirt, ma la verità è tutta un'altra. "Se il mio cuore batte per qualcuno? Certo, ogni settimana ho un fidanzato diverso..." risponde ridendo e assicurando che ormai non smentisce neppure più le indiscrezioni che riguardano la sua vita sentimentale. Ora tutte le sue energie sono per il nuovo progetto lavorativo e per l'imminente trasloco: "Avrò una casa tutta mia. Questo sì sarà un grande cambiamento per me".