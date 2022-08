Sonia Bruganelli, lo sfogo col servizio clienti per la carta di credito bloccata: "Ho 6 conti"

Appena tornata dalle vacanze, Sonia Bruganelli si è data allo shopping online ma qualcosa è andato storto. A raccontare la disavventura è lei stessa su Twitter: "Compro su Farfetch tre abiti, vado al pagamento e mi dicono che la carta è bloccata per motivi di sicurezza. Chiamo il numero che mi scrivono, parlo con una signora che mi chiede generalità e numero di carta per dirmi che è bloccata per tutelare compere online, dico ok".

Fin qui tutto bene, ma le rassicurazioni della diretta interessata a quanto pare non sono bastate: "Ora che sapete che sono io può sbloccarla? - chiede, come continua a raccontare sul social -. Mi risponde che mi passa al numero per lo sblocco. Dico ok. Mi risponde un altro al quale racconto la stessa cosa, mi chiede quando ho usato l'ultima volta la carta , gli dico che non ricordo e lui fa voce stranita, poi mi chiede data di nascita mia e io gliela do, poi mi chiede tutto il numero di carta ed io ok, poi mi chiede data di scadenza e ultime tre cifre della carta e gli dico tutto. Alla fine mi chiede il numero di conto corrente, a quel punto sclero! Gli dico che su due piedi non lo ricordo".

E' il punto di non ritorno, che non stupisce considerando la nota suscettibilità di Sonia Bruganelli: "Lui mi chiede 'come mai?' e sono costretta a vincere la mia proverbiale modestia e a dichiarare di averne 6, per cui non mi ricordo i numeri di tutti i conti correnti e lui imperterrito mi dice che se non gli dico il numero di conto non può sbloccare la carta. Io boh". La conclusione poco dopo: "I vestiti non li ho comprati".

Un racconto dettagliato, anche se molti utenti si sono soffermati sulla parte più provocatoria che non è certo nuova per chi segue la produttrice televisiva - moglie di Paolo Bonolis - che a settembre rivedremo al Gf Vip nel ruolo di opinionista. "Sei sarcastica e provocatrice. Adesso sentiamo gli indignati", scrive ironica una follower e loro non tardano ad arrivare. "Usa le carte degli altri 5 conti, no?" punzecchia un utente, mentre un altro chiosa: "Lui ha ragione. La carta è associata ad un conto corrente. Falsa modestia o meno, sei ignorante, perché ignori".