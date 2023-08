Sonia Bruganelli al cinema con le figlie e la tata: "Accanto a Silvia da quando ha 1 anno"

Una serata tutta al femminile quella di ieri, a Roma, per Sonia Bruganelli. Tornata da poco da Formentera - e in attesa di ripartire per un'altra vacanza, la prima da single dopo la separazione da Bonolis (anche se continuano comunque a trascorrere la maggior parte del tempo insieme, ndr) - la produttrice televisiva si sta godendo qualche giorno di agosto nella Capitale, e quale momento migliore per andare al cinema in tranquillità?

L'ex moglie di Paolo Bonolis ha portato le figlie Adele - 15 anni - e Silvia a vedere il film "Barbie" e insieme a loro c'era anche la storica tata della primogenita, che oggi ha vent'anni. Sonia ha pubblicato su Instagram una foto di loro tre, abbracciate e sorridenti, fuori la sala: "Lei è Denis ed è la tata di Silvia da quando ha 1 anno e mezzo (Silvia, ovviamente) - ha scritto nel post - Negli ultimi anni è la tata di tutti noi e questa sera sono felice di aver portato le 'mie' donne a vedere Barbie".

Adele, Silvia e Denis hanno indossato una t-shirt rosa per l'occasione e dallo scatto è evidente il grande feeling che le lega. Un affetto, quello per Denis, condiviso da tutta la famiglia, come ha appunto specificato Sonia Bruganelli. Da tata a una di loro.

La foto pubblicata da Sonia Bruganelli