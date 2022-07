Sonia Bruganelli, crisi superata con Bonolis? "Amo chi rimane quando non è facile"

La tempesta, se c'è stata, è già finita. Splende il sereno su Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, arrivati pochi giorni fa a Formentera per le vacanze. La coppia, come ogni anno, trascorrerà l'estate sulla perla delle Baleari insieme ai figli e agli amici più cari, mettendo a tacere i rumors su una presunta crisi.

Era stato un tweet della produttrice a scatenare il tam tam di voci. "L'amore non è mai quello che sembra è spesso quel che sembra ma non è" aveva scritto, lasciando campo libero alle più maliziose insinuazioni sul suo matrimonio. Adesso, invece, sempre su Twitter, l'opinionista del Grande Fratello Vip condivide parole che suonano come una bellissima dichiarazione d'amore: "Amo chi rimane. Quando non è facile, quando la ragione ti spingerebbe a mollare, quando la vita ti regala opportunità che possono far paura. Amo chi rimane".

Un tweet per Bonolis? In molti credono di sì, anche se non manca chi coglie la palla al balzo per attaccarla: "Ti rispondo come farebbe tuo marito. Io invece amo chi dai problemi se ne và, chi ti abbandona ad ogni ostacolo, ahahahah hai scoperto l'acqua calda? A Bruganelli ma ci sei o ci fai?" scrive un utente. Qualcuno invece torna sulla polemica del Gf Vip: "Hai preso il posto di Adriana Volpe, devi ringraziare sempre tuo marito se va in tv". Critiche a cui Sonia Bruganelli non risponde, decisa a godersi questa bella estate in famiglia e l'amore profondo che la lega al marito.

La storia d'amore tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti vent'anni fa. Trentasei anni lui, ventitre lei. All'epoca lui era un conduttore già affermato, lei una giovane professionista. Nel '97 hanno ufficializzato la loro relazione, nel 2002 è arrivato il matrimonio, da cui sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il loro è un legame molto forte e di profonda fiducia, tanto da essersi concretizzato anche in un rapporto lavorativo: Sonia, infatti, gestisce la Sdl Tv, società che si occupa dei casting dei programmi condotti da Bonolis.