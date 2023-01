"Sonia Bruganelli? Fa l'intellettuale in un programma di bassissimo livello" ma lei risponde: "Mi pagano"

Sonia Bruganelli nel mirino degli hater. Come mai? Sembra proprio che il suo ruolo da opinionista al Gf Vip non piaccia proprio, specialmente il suo fare da intellettuale che viene ritenuto inadeguato e decisamente fuori luogo per un programma "trash" come il Grande Fratello Vip. La produttrice tv, che presto sarà anche professoressa universitaria alla Luiss, dove insegnerà produzione tv, è finita al centro di una polemica innescata dal giornalista Giuseppe Candela che l'ha definita ridicola per il suo atteggiamento da intellettuale in un programma di bassissimo livello come il Gf Vip. Un duro attacco che non è passato inosservato finendo subito sotto l'attenzione della diretta interessata che non è rimasta a tacere davanti alle accuse del giornalista.

Il botta e risposta ha avuto come campo di battaglia Twitter dove Candela, in uno dei suoi soliti commenti al reality show condotto da Alfonso Signorini, che proprio ieri sera ha raggiunto la sua 27esima puntata, ha commentato il ruolo di Sonia Bruganelli con queste parole: "A me la Bruganelli fa ridere perché ci crede tantissimo. Fa opinionista di questo Gf VIp, il cui livello è visibile a tutti, con aria da intellettuale", frase che ha trovato il consenso del pubblico ma non proprio quello della moglie di Bonolis che ha riposto a tono all'accusa.

"Semplicemente cerco di fare quello per cui mi pagano. Ti sfugge il concetto?", è stata la risposta, palesemente risentita, della Bruganelli che ha innescato un'ulteriore risposta da parte di Candela: "A me non sfugge niente, hai ragione: quello è il posto giusto per te".

Sembra proprio che il gradimento da parte del pubblico del reality show per eccellenza di Canale 5 stia andando a calare sempre di più nonostante i vari tentativi da parte del conduttore di risollevare le sorti del programma con nuovi ingressi.

"Al di là della Bruganelli mi sembra proprio un livello bassissimo. Non è nemmeno quel trash divertente", conclude, infine, il giornalista. Sarà forse finita l'eta del Gf? O Signorini ha solo fatto qualche scelta sbagliata con i suoi vipponi?