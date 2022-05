Sonia Bruganelli difende Elisabetta Franchi: "L'azienda è sua, decide lei chi assumere e chi pagare"

Tra le tante voci che si sono levate per condannare le parole di Elisabetta Franchi nel merito delle dichiarazioni sulle sue dipendenti (giudicate da più parti sessiste), ce n'è una che scende in sua difesa. Ed è quella di Sonia Bruganelli, nota per essere stata l'opinionista dell'ultimo Grande Fratello Vip, moglie di Paolo Bonolis ed essa stessa imprenditrice nel settore dell'intrattenimento televisivo.

Nel dettaglio, Bruganelli affida la sua difesa ad un tweet che sta già attirando velenose repliche: "Il modo di Elisabetta Franchi di esprimere la sua politica aziendale non sarà sicuramente stato gradevole ma ricordo che è la SUA azienda - si legge - che paga LEI i suoi dipendenti e credo sia libera di assumere CHI REPUTA PIÙ OPPORTUNO. E adesso scatenatevi pure con la vostra demagogia". Oltre 200 mi piace, ma moltissime le critiche alla sua presa di posizione.

La polemica su Elisabetta Franchi è scoppiata nel weekend. E riguarda alcune esternazioni fatte dalla famosa stilista ad un evento organizzato da Il Foglio e Pwc. "Quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non vederla arrivare per due anni perché quella posizione è scoperta - ha dichiarato - Un imprenditore investe tempo e denaro e se ti viene a mancare è un problema, quindi anche io da imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini". E ancora: "Le donne le ho messe (nell’azienda) ma sono anta, questo va detto, comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa e lavorano h24, questo è importante". Affermazioni giudicate discriminatorie.