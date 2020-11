Sonia Bruganelli irrompe nel GF Vip: “Ma chi è Selvaggia Roma?”

La lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma che ieri ha reso tesissimo il clima nella Casa del GF Vip continua a far discutere gli inquilini del reality come gli utenti che sui social stanno commentando l’episodio.“Tu non devi più parlare di me. Stai qui solo per parlare di me. Ma vai a cag***. Se ti servo per un po' di notorietà e vuoi fare questo percorso fai il tuo, non il mio. Mi sono rotta i co****ni”, ha tuonato la ex signora Briatore nel picco della rabbia, stufa di essere provocata dall’influencer che, appena arrivata, l’ha subito accusata di illudere Pierpaolo Pretelli.

Sull’episodio è intervenuta poco fa Sonia Bruganelli, grande fan del reality e amica di Elisabetta Gregoraci che, con un post a lei dedicato, ha preso le sue difese tuonando contro Selvaggia Roma e su un atteggiamento che mostrerebbe tutta la cattiveria e l’invidia nei suoi confronti.

Sonia Bruganelli difende Elisabetta Gregoraci e affonda Selvaggia Roma

“Io seguo il Grande Fratello e conosco Elisabetta Gregoraci”, ha esordito nel messaggio a corredo della foto della concorrente del GF la moglie di Paolo Bonolis: “Sono allibita dalla pochezza e dalla cattiveria di chi continua ad attaccarla per invidia e gelosia dimostrando, ancora una volta che migliorarsi è cosa molto difficile ma cercare di buttare giù gli altri è hobby diffusissimo”. Infine, la stoccata alla rivale: “Poi... chi è Selvaggia Roma ?!?!?!??”. La conclusione con gli hashtag #misteri #dajeEli danno l’idea della misura del sostegno alla concorrente che sta trovando la platea di follower divisi tra quanti le danno ragione e chi, al contrario, sta palesando una certa antipatia verso la protagonista del litigio.