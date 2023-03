I figli di Bonolis spuntano nel pubblico del GF Vip, la reazione di Sonia Bruganelli "mamma orgogliosa"

Anche ieri Sonia Bruganelli è stata tra le protagoniste della diretta del Grande Fratello Vip che la vede nel ruolo di opinionista. Sempre molto schietta nei commenti relativi alle dinamiche del reality ultimamente segnato dalla squalifica di Edoardo Donnamaria, la produttrice non ha mai mancato di esprimere schiettamente le proprie opinioni su ogni concorrente, attirandosi le critiche dei telespettatori, ma pure i complimenti di quanti non possono che apprezzare la sua onestà.

Ma al di là delle consuete vicende del reality condotto da Alfonso Signorini, l'ultima puntata di lunedì 13 marzo ha trovato per Bruganelli un'eccezionale presenza nello studio di Canale 5, visto che c'erano anche due dei suoi tre figli seduti ad assistere alla trasmissione. "Loro due in studio per me... l’immagine più bella della mia serata" ha scritto l'opinionista a corredo della foto che, su Instagram, ha mostrato Davide e Silvia Bonolis seduti uno accanto all'altra nel pubblico. "I miei amori" e "mamma orgogliosa" sono stati gli hashtag che hanno completato la descrizione dell'immagine scattata da lei stessa mentre era al centro dello studio di Canale 5, raggiunta dai complimenti di tanti follower.

Davide Bonolis, 18 anni, è un giocatore della Primavera della Triestina Calcio. Il ragazzo è il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, nato l'anno successivo di Silvia spesso citata dai genitori per la forza con cui affronta i problemi di salute che ha sin dalla nascita. Oltre a loro, la coppia ha anche una terza figlia, Adele, nata nel 2009. Una bellissima famiglia numerosa la loro, a cui si aggiungono anche i due figli, Stefano e Martina, che il conduttore ha avuto da una precedente relazione con Diane Zoeller.