Sonia Bruganelli e la foto della figlia Silvia sull'aereo privato: "Un modo per renderle la vita più facile"

Attaccata più volte con l'accusa di aver "ostentato" sui social la sua ricchezza, Sonia Brugnelli ha pubblicato una risposta che potrebbe chiudere la bocca agli hater. Tra i temi più usati per criticare Bruganelli c'è il fatto che la moglie di Paolo Bonolis viaggi con la famiglia in jet privato. Circostanza su cui la stessa Bruganelli è più volte intervenuta, anche ultimamente, ribadendo ad esempio: "Non lo facciamo a spese di qualcuno, paghiamo tutto, non ci regalano niente".

Sempre a proposito dell'aereo privato, ora Bruganelli ha condiviso una foto della figlia Silvia mentre viene aiutata a scendere dalla scaletta. "Quando vi 'incarognite' per l'aereo privato sappiate che è anche un modo per poter rendere la vita più facile a Silvia. Chi di voi se potesse non lo farebbe?", ha commentato Sonia Bruganelli, con l'hashtag #dedicatoavoi.

Sotto al post sono comparsi tanti commenti di amici e colleghi vip, per portare sostegno. Tommaso Zorzi ha scritto: "Vi ho vissuti da vicino e conosco l'impegno che ci mettete per accorciare la distanza tra Silvia e la vita di tutti gli altri. E chiunque lo faccia, a prescindere dai mezzi, merita rispetto. Salutami Silvietta mia".

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parlano della figlia Silvia

Silvia Bonolis ha da poco compiuto 18 anni. Come raccontato in passato da entrambi i genitori, alla nascita ha avuto un problema cardiaco che l'ha costretta a subire un intervento al cuore. "Silvia è nata con un problema cardiaco molto grave. È stata operata e dopo l'operazione ha avuto un'ipossia cerebrale che le ha comportato dei danni motori. Lei aveva solo un danno cardiaco che era stato sistemato con l'operazione. Purtroppo l'intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi. Sta recuperando, ma non è autonoma, vederla oggi a 18 anni che non è indipendente un po' fa male", aveva detto Bruganelli tempo fa.

Negli anni Silvia si è sottoposta a una lunga riabilitazione, con sedute di logopedia e fisioterapia. Il padre, orgoglioso, aveva ricordato anche la sua partecipazione alle Special Olympics vilendo l'argento nel lancio della palla e l'oro nei 10 metri piani assistiti.