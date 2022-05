Sonia Bruganelli al concerto della figlia Silvia: la foto e l'emozionante messaggio

E' stata una giornata speciale oggi per Silvia Bonolis. La figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha iniziato quest'anno a suonare il contrabasso e si è esibita per la prima volta in concerto con l'orchestra al completo.

Una grande soddisfazione per la mamma, che ha condiviso sui social l'emozione e pubblicato una foto della sua ragazza. "Perché le cosa facili a te non piacciono" ha scritto, congratulandosi con Silvia alle prese con uno degli strumenti più complicati. Non era presente Paolo Bonolis, o quantomeno così sembra dai loro profili social, a cui certamente Sonia Bruganelli non avrà fatto mancare foto e video della performance. Una musicista in famiglia mancava.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis parlano dei problemi della figlia

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno parlato più volte di Silvia - che oggi ha 20 anni - nata con un grave problema cardiaco per il quale è stata operata. Dopo l'intervento ha avuto un'ipossia cerebrale che ha comportato danni motori. Negli anni si è sottoposta a una lunga riabilitazione, con sedute di logopedia e fisioterapia: "Purtroppo l'intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi - aveva spiegato du anni fa Sonia Bruganelli in un'intervista - Sta recuperando ma non è autonoma, vedere che non è indipendente un po' fa male".

La foto pubblicata da Sonia Bruganelli