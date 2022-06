Sonia Bruganelli in lacrime: "Mia figlia mi sta insegnando ad accettarla così com'è"

Forte, caparbia, inaccessibile. Sonia Bruganelli è una donna che gioca d'attacco pur di non trovarsi mai nella condizione di essere sulla difensiva. Ospite a Oggi è un altro giorno, l'imprenditrice si è messa a nudo: "Non faccio nulla per essere simpatica. Credo che posso essere serenamente me stessa con poche persone - ha detto - Faccio fatica perché le relazioni sociali sono tantissime e quindi è un modo di tutelarmi. Quando dai un dito poi prendono una mano, poi il braccio, e diventa faticoso dare i resti a tante persone. Faccio una selezione. A chi interessa fa quella domanda in più e capisce e conosce. Meglio poche persone ma buone".

Un solo punto debole, la figlia Silvia, nata con un grave problema cardiaco per cui è stato necessario un intervento che le ha causato danni motori dovuti a un'ipossia cerebrale. Proprio ieri ha pubblicato su Instagram una foto del suo primo concerto al contrabasso che ha commosso il web. Oggi in studio, invece, si è commossa lei: "Non l'avrei mai messa quella foto. Sai cosa succede tante volte? - ha spiegato con gli occhi pieni di lacrime a Serena Bortone - Quando faccio i miei post, con gli altri figli o con gli amici, lei si butta dentro. Ci vuole stare. Io invece voglio tutelarla. Non è che la escludo, ma cerco di fare in modo che possa tollerarlo io. Lei vuole essere in tutto, ma io non ce la faccio a darla in pasto a tutti. Perché poi succede che le persone escono e parlano, 'hai visto la figlia di Bonolis', 'hai visto la mano'. Io non lo voglio fare".

Incoraggiata dalla conduttrice a lasciarsi andare, ha concluso: "Silvia è bellissima. Ho scelto la foto per me più bella e le ho voluto dare merito della fatica che sta facendo. Me lo sta insegnando lei a dire 'mamma io sono così, accettalo'".