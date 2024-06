Sonia Bruganelli alla figlia Silvia Bonolis: "Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io"

"Tu lo hai sempre saputo che sarei riuscita a diventare la mamma che meritavi di avere… Grazie per avermi amata anche quando non lo facevo io": scrive così Sonia Bruganelli a corredo di un intenso primo di Silvia, la prima dei suoi tre figli nati dall'amore per l'ex marito Paolo Bonolis. Nello scatto la sua primogenita, oggi 21enne, è ancora una bimba. Un'immagine di tanti anni fa che però è bastata per farle tornare alla memoria un ricordo intenso di quei tempi.

Silvia ha avuto un'ipossia dopo un intervento subito quando era nata da pochissimo e ciò le ha compromesso parte delle sue capacità motorie e cerebrali. Una condizione di cui la produttrice e il conduttore hanno parlato spesso in diverse occasioni: "Sono diventata mamma con lei, quando mi ha fatto capire che mi ha perdonato tutte le sue mancanze. Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e gestirla. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei mi ha insegnato a essere fiera di me", ha detto di lei tempo fa l'opinionista tv. E anche Paolo Bonolis ha parlato della ragazza come "molto sorridente, molto solare, che ha partecipato alle Special Olympics vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti".

Oggi Bruganelli e Bonolis si sono separati, ma l'amore per la loro famiglia è lo stesso di sempre, così come il legame che è rimasto nonostante tutto: "Abbiamo tre figli, ci vuole armonia... come si dice? Genitoriale, ecco", ha confidato il conduttore di recente ammettendo comunque che la decisione di mettere la parola fine a un rapporto lungo 25 anni non è partita da lui: "L'ho subita, condividendola. Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più? Per me non è stato facile, ma giusto". Oltre a Silvia, Paolo e Sonia hanno avuto Davide e Adele Virginia a cui si aggiungono anche Stefano e Martina, i figli che Bonolis ha avuto dall'ex moglie Diane Zoeller e che lo hanno reso nonno.