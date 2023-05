Sonia Bruganelli coccola la figlia di Sophie Codegoni: la foto insieme (e il tenero regalo per la piccola)

Che tra Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni ci sia un rapporto d'amicizia e di stima reciproca è noto a quanti seguono entrambe sui profili social. La moglie di Paolo Bonolis, nonché autrice del programma Avanti un altro, ha riservato alla ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffina parole piene di rispetto quando si è trattato di difendere la sua scelta di volerla come Bonas della trasmissione di Canale 5, respingendo tutte le accuse di raccomandazione avanzate da chi sosteneva corsie preferenziali.

A conferma di un'amicizia che va oltre l'ambito professionale arriva adesso un post Instagram che Bruganelli dedica alla piccola Celine Blue, prima figlia di Sophie e del compagno Alessandro Basciano nata appena dieci giorni fa. "Un fagottino dolcissimo" scrive l'autrice a corredo della foto che la mostra coccolare teneramente la bimba durante una cena con i suoi genitori, taggati come destinatari dei suoi auguri. E tra le storie Instagram di Sophie, ecco comparire un altro riferimento alla "zia Sonia" (così si era rivolta a lei e ad Alfonso Signorini che si congratulavano con lei per la gravidanza durante una puntata del Grande Fratello Vip): la foto della bimba con indosso una tutina rosa con un grande orsetto disegnato che sembra essere proprio il regalo di Bruganelli per l' "Amore Bellissimo" idicato nella storia che pure ha rilanciato il tenero scatto.