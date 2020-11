Sonia Bruganelli: “Mio figlio Davide vuole partecipare al GF Vip. Alfonso Signorini lo sa”

In un'intervista al settimanale 'Chi' la moglie di Paolo Bonolis ha confidato il desiderio del secondogenito 15enne: "A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere"

L’occasione dell’intervista rilasciata al settimanale Chi è il prossimo debutto in tv con un programma tutto suo, ma poi gli argomenti trattati da Sonia Bruganelli nel dialogo con Gabriele Parpiglia sono stati tanti e diversi, dalla passione per i libri alla vita raccontata sui social, passando per il GF Vip che, un domani, potrebbe vedere la partecipazione del figlio 15enne Davide, secondogenito nato dall’amore per il marito Paolo Bonolis. “Mio figlio è un fan”, ha raccontato la moglie del conduttore: “A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip, segue tutto e tutte… le citazioni da Alfonso a Pupo”.

Quanto ai concorrenti attualmente presenti nel reality, Sonia Bruganelli si è soffermata su Elisabetta Gregoraci: “Ha avuto molto coraggio a farlo. Mi sconvolge vedere in tv persone che svelano di averla frequentata anche un minuto. Mi fa schifo”, ha commentato: “Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”.

Sonia Bruganelli debutta in tv con un programma tutto suo

Sonia Bruganelli si appresta a condurre in tv un programma incentrato su quella che è la sua passione da sempre, ovvero i libri. La sua rubrica social ‘I libri di Sonia’ approderà sul canale satellitare Tim Vision durante le feste natalizie e tra gli ospiti previsti ci saranno Sandro Veronesi, Raoul Bova, Giorgette Polizzi. “Mio marito Paolo Bonolis? Non lo inviterò”, ha detto ironica a proposito dello showman la conduttrice, spesso bersaglio degli attacchi social degli hater che ormai conosce bene: “Nel mio caso la metà sono persone che conosco e mi conoscono e si nascondono dietro profili fake (…) Mi fa tristezza sapere che dietro certi profili ci sono persone molto grandi che hanno famiglie. Mi fanno molta paura. Penso ai giovani, penso alla nuova società che emerge tra mille ferite. Ecco questa frustrazione possiamo anche evitarla… se potete”.