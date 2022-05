Il figlio di Paolo Bonolis concorrente al GF Vip? Parla Sonia Bruganelli

Era il 2020 quando Sonia Bruganelli raccontava quanto il figlio Davide Bonolis fosse appassionato del GF Vip e delle dinamiche che nascevano e si sviluppavano nella Casa tra i concorrenti, azzardando la possibilità di una sua partecipazione futura. Nell'edizione del reality appena conclusa la produttrice è stata opinionista insieme ad Adriana Volpe, esperienza che però ha già annunciato di non voler bissare, concentrata com'è in nuovi progetti tra cui una nuova edizione, la sesta, de I libri di Sonia che per la prima volta andrà in onda su Mediaset Infinity e su tutti i canali Sdl Tv.

Davide Bonolis al GF Vip?

Nell'intervista rilasciata al settimanale Chi l'argomento della possibile partecipazione al GF Vip da parte del suo secondogenito che tra poco diventerà maggiorenne è tornato ad essere discusso. D'altronde: "A 18 anni vuole entrare nella Casa", aveva detto due anni fa, "È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa". E dunque? Davvero il pubblico si troverà ad osservare h 24 il ragazzo? "Deciderà lui", è stata la risposta che oggi ha dato Sonia, senza aggiungere altro sulla possibilità di un'esperienza televisiva come quella di un reality.