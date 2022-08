Sonia Bruganelli-Flora Canto, fine di un'amicizia: la moglie di Bonolis rompe il silenzio

Il commento di Flora Canto sull'utilizzo di un aereo privato da parte dell' "amica" Sonia Bruganelli aveva alimentato il sospetto che in effetti tra le due qualcosa non andasse più come un tempo. "Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato!" era stata l'osservazione della neo signora Brignano sulla possibilità di viaggiare su un aereo privato raccontata dalla moglie di Bonolis. La stessa che, adesso, ha ammesso chiaramente la fine del loro rapporto d'amicizia.

Sonia Bruganelli rompe con Flora Canto

Oltre alla frecciatina sulle possibilità economiche di Sonia Bruganelli supportate dal marito Paolo Bonolis, ad alimentare il dubbio che tra l'opinionista del Grande Fratello Vip e Flora Canto i rapporti si fossero effettivamente interrotti è stata anche l'assenza della coppia alle nozze dell'attrice con Enrico Brignano, celebrate qualche giorno fa.

Ora, però, arriva la dichiarazione che spazza via ogni ipotesi e che conferma come davvero tra le due si sia interrotto ogni legame. "Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme", è stata la domanda che un utente ha rivolto a Sonia, ricordando i momenti insieme condivisi sui social che hanno visto anche qualche scambio di battute. E la risposta non poteva essere più chiara di così: "Sì è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano" ha scritto Bruganelli, chiudendo un argomento che, almeno per ora, non ha trovato ulteriore commento da parte di Flora Canto.