Sonia Bruganelli, vacanza da single a Formentera: spunta il commento di Angelo Madonia

Sonia Bruganelli è sbarcata a Formentera, il suo 'buen retiro'. Seconda estate da single per lei, che ha sempre frequentato la perla delle Baleari con Paolo Bonolis e tutta la famiglia al seguito. E se lo scorso anno i due erano comunque partiti insieme - freschi di separazione - stavolta ad accompagnare Sonia è una sua cara amica.

Sull'isola ci sono altri amici, ma a casa sono loro due, come scrive l'opinionista dell'Isola dei Famosi nell'ultimo post su Instagram, dove si mostra in pigiama mentre fa colazione in giardino: "Aspettando Violante, che si sveglia all'alba in Italia ma che qui in Spagna ha un jet lag tutto suo. Avrei dovuto capire il suo mood dal fatto che mi ha regalato questo bellissimo pigiama". E in attesa che l'amica si svegli, arriva il commento di Angelo Madonia. Un cuore rosso, senza aggiungere altro, ma facendo sentire la sua presenza.

I due non hanno mai commentato le voci che li vogliono molto vicini - così come le foto che li hanno immortalati spesso insieme - ma sui social fioccano commenti e like. Non c'è una foto pubblicata da uno in cui non spunti la presenza dell'altro, a dimostrazione del fatto che lontani ormai non riuscirebbero più a stare. E chissà che il ballerino non la raggiunga presto proprio a Formentera...