Sonia Bruganelli, per la prima volta mostra la sua nuova casa (con una scarpiera da sogno)

Sonia Bruganelli vive nella sua nuova casa. Già da prima che lei e Paolo Bonolis annunciassero la separazione Bruganelli aveva parlato di come lei e quello che ormai è il suo ex marito vivessero in casa separate. Ora però la sua nuova casa è pronta e lei, anche se ha trascorso le feste in famiglia, ogni sera torna lì, nel suo rifugio.

Su Instagram ha iniziato a mostrare i primi angoli della sua nuova alcova. Proprio ieri sera ha condiviso un video del soggiorno, lei era distesa sul divano, e una foto della scarpiera (Sonia ha una grande passione per le scarpe) che però ancora non è completa e che sicuramente sarà da sogno. Gli arredi sono sui toni del bianco e beige. Di fianco al divano c'è un tavolo tondo dietro cui si trova una grande finestra coperta da tende. La tv invece è stata attaccata ad una parete bassa che divide l'open space e al di là della quale di intravedono due sedie e forse l'inizio della cucina.

Al momento Sonia non ha condiviso altri dettagli, ma quando tutti i lavori saranno ultimati probabilmente farà un hometour.