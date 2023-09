Sonia Bruganelli a cena "con un nuovo cavaliere": la foto che accende il gossip dopo la separazione da Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha assicurato che a Paolo Bonolis sarà sempre legata da un amore che esula la fine del loro matrimonio. "Anche io lo amo davvero", ha confidato nell'ultima intervista a Silvia Toffanin dove ha assicurato che, almeno per ora, né lui né lei hanno nuovi partner. Ma l'ultimo servizio che le ha dedicato il settimanale Diva e Donna riaccende il gossip sulla vita privata dell'ex opinionista del Grande Fratello, fotografata a cena con un uomo che viene indicato come un "nuovo cavaliere".

Lui si chiama Andrea Arinci e di professione è un autore legato alla tv di Paolo Bonolis essendo nello staff di programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro. Per questo motivo potrebbe trattarsi anche solo di una cena tra colleghi, ma la domanda se si tratti davvero di un semplice rapporto di lavoro o ci sia qualcosa di più torna a circolare spinta anche dal racconto della serata. "Il tempo è trascorso veloce, tra risate, sorrisi e tanta complicità" scrive il settimanale sottolineando l'intesa che legherebbe i due. La conferma che tra Arinci e Bruganeli ci sia comunque un rapporto stretto è arrivata anche su Instagram con una foto di lui scattata dalla ex moglie di Bonolis e il commento "La classe non è acqua".

Non è la prima volta che il sospetto di una nuova presenza nella vita dell'autrice si fa largo da quando è stata annunciata la separazione da Bonolis. Qualche tempo fa Sonia Bruganelli venne immortalata mentre baciava sulle labbra un uomo che poi ha spiegato essere solo un amico con diverse storie dedicate all'inesistente "scoop".