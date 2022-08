Sonia Bruganelli: "Torno al Gf Vip perché ho bisogno di leggerezza" e lancia una fracciatina ad Adriana Volpe

Se fino a poco fa non aveva nessuna intenzione di tornare a essere uno dei volti del Gf Vip, Sonia Bruganelli ha cambiato idea e non sono sarà di nuovo un'opinionista del reality show condotto da Alfondo Signorini ma sè anche molto contenta di tornare davanti alle telecamere. In tanti erano rimasti sorpresi quando, qualche settimana fa, Signorini annunciava la Bruganelli e Orietta Berti come le nuove opinioniste della nuova edizione del Gf Vip e, oggi, la moglie di Paolo Bonolis, ha voluto fare chiarezza e rivelare i motivi che l'hanno spinta a dire di nuovo sì ad Alfonso e tornare davanti ai riflettori di Canale 5.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Sonia ha chiesto ai suoi fan di farle una domanda e in tanti hanno voluto sapere dalla diretta interessata cosa le avesse fatto cambiare idea in merito al ritorno come opinionista del Gf Vip.

"È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi", ha rivelato la Bruganelli aggiungendo: "La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta".

Sonia, quindi, ammette di stare vivendo un periodo non proprio leggerissimo e che un po' di TV potrebbe aiutarla a farla stare un po' meglio. Nell'occasione, inoltre, la Bruganelli ha anche lanciano una palese frecciatina alla sua ex collega Adriana Volpe, che quest'anno lascerà la sua poltrona da opinionista alla cantante Orietta Berti. A chi le chiedeva se Orietta sarebbe stata più "bacchettona" di Adriana, Sonia ha risposto:"Non credo, Orietta non ha paura del giudizio del pubblico. Si mette in gioco".

Così la Bruganelli torna a sferrare uno dei suoi colpi bassi alla Volpe che, senza dubbio, risponderà a tono alle accuse ricevute dalla sua "acerrima nemica".