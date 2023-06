Sonia Bruganelli si stranisce con il giornalista durante l'intervista con Bonolis: il video inedito

Non è stata certamente un'intervista semplice quella di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, né per loro tantomeno per il giornalista che l'ha fatta, Mario Manca. La coppia ha scelto Vanity Fair per annunciare la separazione dopo vent'anni di matrimonio e l'incontro è avvenuto in uno studio di posa, davanti alle telecamere della nota rivista che ha pubblicato sui social alcuni estratti.

Entrambi emozionati e tesi - soprattutto nei primi minuti - hanno parlato del loro rapporto che si è "trasformato" e della decisione di lasciarsi perché "Sonia - ha spiegato Bonolis - ha avuto difficoltà a vivere una situazione che non era più la sua. Ha cercato di forzarla finché ha capito che era inutile forzare qualcosa che non era più forzabile". Dunque una scelta inevitabile per entrambi, dovuta a un "cambio di prospettiva" della produttrice.

I due sono stati abbastanza chiari ed espliciti su tutto, ma Manca ha più volte incalzato per conoscere dinamiche e tempi della rottura. "Quando vi siete separati?" ha chiesto - considerando che i rumors, sempre smentiti, circolavano già da tempo - e lì entrambi hanno tergiversato. "Ve lo ricordate l'ultimo bacio?" ha chiesto ancora, provando a prenderla larga, ma né la memoria di Sonia né quella di Paolo gli sono andate incontro. "Com'è andata?" ha continuato il giornalista e a quel punto Sonia Bruganelli ha risposto con un tono spazientito: "Ma come è andata? È andata che abbiamo vissuto tanto insieme, continuiamo a vivere insieme ed è andata che due persone si parlano e si dicono anche quelle che possono essere proiezioni di vita diverse. È andata così, come va in tantissime coppie". Poco dopo, quando il giornalista ha provato a scoprire di più - sempre facendo considerazioni e domande sulla fine del matrimonio - la produttrice si è rivolta a qualcuno dietro le telecamere (forse il direttore Simone Marchetti?, ndr), lanciando una frecciata: "Ma come, avevi detto che era moderno...".

Il video pubblicato da Vanity Fair