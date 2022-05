Sonia Bruganelli commenta il ritocchino, poi lancia una frecciata all'Isola e a Adriana Volpe

Dopo il Grande Fratello Vip è iniziata per lei una nuova fase della vita in cui la notorietà ne fa ampiamente parte. Sonia Bruganelli che sicuramente nonha bisogno di presentazioni, da quando ha ricoperto il ruolo di opinionista del reality più longevo della tv italiana ha scoperto la fama, ma non ha intenzione di prendere di nuovo posto sulle sedie girevoli del programma. All'orizzonte nuovi progetti e una nuova edizione, la sesta, di I libri di Sonia che per la prima volta andrà in onda su Mediaset Infinity e su tutti i canali Sdl Tv. Tra gli ospiti Nicola La Gioia, Roberto Cotroneo, Catena Fiorello.

La stoccata all'Isola, a Nicola Savino e a Adriana Volpe

Tra i progetti a cui sta lavorando c'è anche una rivisitazione di Ciao Darwin e alla nuova stagione di Avanti un Altro e proprio in merito di tale prodotto tv ha parlato dell'Isola dei Famosi. Parlando dei concorrenti Brugenelli ha ammesso che sicuramente ci saranno dei personaggi che hanno partecipato al suo Gf, in particolare un uomo, il suo preferto ma poi ha aggiunto: "Stop, altrimenti mi rubano anche questo visto i precedenti". Sembrerebbe proprio una frecciatina e infatti così era: "L'Isola dei Famosi ci ha svuotato il salottino (di Avanti un Altro, ndr) da Cicciolina a Carmen Di Pietro". Ma Bruganelli ha un'idea ben precisa anche sugli opinionisti dell'Isola. "Funzionano benissimo. Io ho una particolare simpatia per Nicola Savino. Una spalla fortissima per Ilary Blasi. Un po' come lo era Adriana Volpe per Alfonso", anche questa una vera e propria stoccata che va a colpire sia Volpe, che non è mai particolarmente andata a genio a Bruganelli, e a Savino.

Sonia commenta il "ritocchino"

Impossibile poi un commento sul suo ritocchino. Sonia si è sottoposta ad un intervento chirurgico di blefaroplastica e sui social non l'ha nascosto, anzi! E parlando proprio dell'intervento ha spiegato che per l'estate hanno in programma un viaggio al mare: "Mi dovrò abbronzare con gli occhiali da sole per evitare cicatrici agli occhi, dovrò corrompere i paparazzi a ritoccare le foto in costume, ma del resto lo faccio da anni".