Sonia Bruganelli: "Il jet privato? È la mia vita, non ostentazione"

A due mesi circa dall’esordio come opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli si è raccontata in una lunga intervista che ha riguardato l’entusiasmo per questa nuova esperienza, ma anche l’approccio con i social da lei molto utilizzati.

"Io penso che, non solo in tv, ma nella vita faccia comodo essere cinici, se non anestetizzati. E io tendo ad esserlo. Evidentemente Alfonso ha visto queste caratteristiche in me" spiega al Corriere della Sera la produttrice che, dopo anni dietro le quinte (è titolare della Sdl 2005, società di produzione di format tv e di programmi come Avanti un altro!), è prontissima a mettersi in gioco davanti alle telecamere accanto ad Adriana Volpe nel reality che vedrà ancora Signorini alla conduzione. Un’esperienza decisamente diversa nella carriera professionale di Sonia: "Accettare di fare il Gf Vip è la cosa più trasgressiva che ho fatto in vita mia" confida parlando del programma che ha sempre seguito nelle varie edizioni perché colpita dalle dinamiche delle persone in cattività.

Se mai ne sarà concorrente? "Ecco, già la domanda mi fa venire il dubbio di aver fatto una scelta sbagliatissima. Ma sono sicura, questa è solo una parentesi, una divagazione", afferma la futura opinionista, molto popolare su Instagram dove spesso diventa bersaglio di critiche da parte di utenti infastiditi dai suoi post. Sul tema, Bruganelli ha le idee molto chiare. "Instagram non è un reality, è un diario segreto che leggono tutti, rappresenta quello che vorresti essere", argomenta parlando dei contenuti che affollano i social network: "È una selezione della mia vita; le cose personali, intime importanti non le mostro. Io poi sono un personaggio pubblico per osmosi, non ho messaggi da mandare".

"Il jet privato? Io non ostento, vivo la mia vita"

Qualche settimana fa Sonia Bruganelli ha postato le immagini della partenza in vacanza a bordo di un jet privato e, come successo in passato, anche stavolta non sono mancati i commenti più velenosi da parte di alcuni follower. "In realtà sono loro che ci ricascano, io non ostento, vivo la mia vita", il suo commento: "Gli haters non dicono mai, guarda che carina prende l’aereo privato a sue spese e porta pure gli amici. Io per loro sono quella che ostenta, non quella che condivide. Ricordo poi che non lo facciamo a spese di qualcuno: paghiamo tutto, non ci regalano niente".

Dal marito Paolo Bonolis che "non è adrenalinico come in tv, è molto flemmatico, calmo. In vacanza è statico: ombrellone, libro, caffè", Sonia Bruganelli racconta di ricevere un consiglio in particolare: "Mi raccomando non litigare. Sa che facilmente mi parte l’embolo. Sono una che parte sparata ma poi mi dimentico pure quello che ho detto".