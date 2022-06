Sonia Bruganelli gela Laura Freddi: "Tu, anima gemella di mio marito". Poi la gaffe in diretta tv

Sonia Bruganelli e Laura Freddi sono state ospiti di Serena Bortone nella punata odierna di Oggi è un altro giorno. Tra gli argomenti affrontati nel salotto di Rai1 anche quello relativo all'arcinota relazione che la ex ragazza di Non è la Rai ebbe diversi anni fa con Paolo Bonolis, poi diventato marito della produttrice da cui ha avuto tre figli. Oggi tra le due c'è un bel rapporto, già palesato tempo fa in occasione della partecipazione di Freddi al GF Vip al posto dell'opinionista e adesso ribadito attraverso uno scambio di battute che, rivelandosi particolarmente schietto, ha lasciato emergere un certo imbarazzo sul volto della showgirl.

"Secondo me era la donna per lui, era la sua anima gemella", ha detto Sonia parlando del marito con Serena Bortone davanti all'amica che ascoltava con un certo imbarazzo. "Non è vero, non ero una donna, ma una ragazzina" ha quindi commentato Laura che ha tentato di sviare il discorso per parlare della loro amicizia. Ma nulla da fare: Sonia ha chiesto a Laura di alzarsi: "Tu la vedi adesso che ha qualche rughetta, ma questa a 20 anni era una freg**" ha aggiunto la moglie di Bonolis, perdonata per la gaffe di un termine poco consono alla diretta tv che descrivesse la bellezza di quella che un tempo considerava una rivale. "L'ho odiata per un sacco di tempo", ha ammesso Sonia: "Poi l'ho conosciuta... E' un gattino".