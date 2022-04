Sonia Bruganelli, volano stracci col giornalista: "E' il mio lavoro, tu fai 'la moglie di'"

Una critica televisiva mal digerita, anche se non riguardava lei. Sonia Bruganelli non è rimasta in silenzio davanti al tweet del giornalista Giuseppe Candela, che ieri sera ha commentato così l'esordio di Clementino e Lorella Boccia al timone di Made in Sud, su Rai2: "Il programma quello è, i conduttori non sanno condurre, ma come si fa a collocare Made in Sud a Pasquetta, al lunedì, contro Isola e la fiction di Rai1?".

"Certo che da casa sono tutti bravi eh" ha replicato Bruganelli con tante risate, provocando la dura reazione di Candela: "E' una riflessione, è il mio lavoro. Cara Bruganelli, sapessi quanto bene si farebbe alla tv se altri stessero a casa. Poi c'è chi da casa sa, informa e capisce. E chi in presenza fa figure di merda". A quel punto, l'opinionista dell'ultima edizione del Gf Vip, ha rilanciato sul suo profilo, condividendo il tweet dell'oppositore (e mettendolo alla pubblica gogna): "Allora mi inchino a chi sa, capisce e usa il suo sapere per spiare dal buco della serratura le persone più in vista. Complimenti".

Il botta e risposta si è infiammato - trascinando dentro sostenitori vari, più di lei che di lui - con Candela che non ha usato mezzi termini: "Io faccio il giornalista, ti piaccia o meno. Tu la moglie di. 'Spiare dal buco della serratura', ma parli tu che fai l'opinionista al Grande Fratello?". Colpita e affondata? Niente affatto, Sonia Bruganelli non ha mollato l'osso, incalzando: "Se questi sono i tuoi argomenti da giornalista capisco perché spii dal buco della serratura. Ti auguro di costruire nella tua vita una famiglia come la mia, di avere la voglia e la capacità di costruire un'azienda che funziona e poi ti auguro tanta felicità". "Io ti auguro di saper gioire degli applausi e di ragionare sulle critiche. Conosco 'moglie di' di talento e altre mogli che distruggono carriere ai mariti. Ti auguro tanta felicità anch'io", una risposta apparentemente diplomatica, per mettere fine alla bagarre, anche se all'indomani un nuovo tweet del giornalista non lascia spazio all'ultima parola della signora Bonolis: "Se fate tv accettate le critiche. Se non vi piacciono accendete la telecamera nella vostra stanzetta, vi riprendete e vi riguardate. Vi fanno i complimenti i parenti e siete felici. Almeno non rompete i coglioni".

