Lutto per Sonia Bruganelli

"Da oggi papà avrai un amico in più lì su con te". Con queste parole Sonia Bruganelli condivide su Instagram il dolore per la scomparsa di Pier Francesco Parra, un caro amico di famiglia che l'ha vista crescere. L'opinionista del Grande Fratello Vip ha pubblicato una foto d'infanzia insieme al padre, ricordando quegli anni felici.

"A noi qui giù lui mancherà tanto" ha scritto ancora, salutando per l'ultima volta quello che per tutti era "Doctor Laser": "Per noi solo Francesco". Il post ha creato un po' di confusione tra i follower, in molti infatti hanno pensato si trattasse del papà. A chiarire la vicenda ci ha pensato un utente: "Incredibile la vostra incapacità di capire ciò che leggete. Non è morto il padre della Bruganelli, è morto il dottor Pier Francesco Parra, detto dottor Laser, il grande medico dei tennisti. Poiché anche il padre di Bruganelli è deceduto anni fa, la stessa Sonia gli sta dicendo che è stato raggiunto dall'amico di famiglia Parra".

Il post di Sonia Bruganelli

Chi era Pier Francesco Parra

Il professor Pier Francesco Parra è morto a 64 anni. Nato a Grosseto il 5 agosto del 1957, è stato per tantissimi anni il dottore dei tennisti, in Italia, ma aveva lavorato anche nel basket, nella pallavolo e con la Juventus. Ieri sera l'Italia di Sinner e Sonego impegnata in Coppa Davis è scesa in campo a Torino, contro la Croazia, con il lutto al braccio.