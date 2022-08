Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini sempre più uniti: l'opinionista in vacanza con il giornalista

Si scaldano i motori per la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, che forse inizierà con un po’ di ritardo rispetto al previsto. Alfonso Signorini ha ormai quasi concluso il cast che varcherà la porta rossa anche se, al momento, oltre a labili indizi non è trapelato nulla sui concorrenti prescelti. Confermata come opinionista Sonia Bruganelli , accanto a lei siederà Orietta Berti che prenderà il posto di Adriana Volpe.

Una scelta inattesa quella della moglie di Bonolis, che per mesi aveva lanciato frecciatine al reality asserendo di non volerne fare più parte. La produttrice televisiva ha cambiato idea, spiegando le ragioni dietro la sua decisione: “È stata una scelta dettata da un periodo mio di cambiamento e fare qualcosa di leggero credo possa aiutarmi", ha rivelato la Bruganelli aggiungendo: “La proposta di Alfonso è arrivata in un momento molto delicato per me e ho pensato fosse un segno che avrei potuto rifarlo e provare a divertirmi di più questa volta”.

Signorini e Bruganelli vacanze insieme

Prima dell’inizio del programma i volti del Grande Fratello Vip si rilassano. Alfonso Signorini si è recato come di consueto sulle Dolomiti dove ama trascorrere le vacanze estive, mentre la Bruganelli è volata a Formentera. Dopo il ritorno dalla Spagna, Sonia ha deciso di andare in montagna dall’amico Alfonso, forse per discutere e condividere qualche idea sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip in partenza. L’opinionista ha condiviso su Instagram un’immagine insieme al giornalista, in cui ha raccontato qualcosa in più sul soggiorno in compagnia : “Tre giorni di pure risate e lacrime”. Poi ha aggiunto: “Ah… gli ho anche mangiato la polenta che si era fatto fare per lui”.

Insomma Sonia e Alfonso mostrano una grande sintonia. E chissà che tra una chiacchiera e l’altra non si siano fatti scappare qualche malalingua su Adriana Volpe, grande esclusa dal reality di Canale 5. La conduttrice trentina, da sempre acerrima nemica della Bruganelli, in una recente intervista si è detta delusa anche da Signorini, accusandolo di averle fatto un’offerta “umanamente e professionalmente inaccettabile”.