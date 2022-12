Sonia Bruganelli, la sua pallina di Natale è a forma di carta di credito: "Rappresenta me"

Che a Sonia Bruganelli piacciano i soldi, si sa, la moglie di Paolo Bonolis, infatti, non ha mai negato di amare il lusso e gli sfarzi ma nessuno si sarebbe mai aspettato che arrivasse al punto tale da scegliere come decorazione per l'albero di Natale con una pallina a forma di carta di credito. L'opinionista del Grande Fratello Vip, però, sa sempre come stupire il suo pubblico e proprio oggi, sul suo profilo Instagram, ha sfoggiato questa decorazione natalizia alquanto particolare per sottolineare, ancora una volta e con grande ironia, quanto la carta di credito, la rappresenti.

Peccato che la pallina in questione non finirà sul suo albero di Natale ma su quello di un'amica, l'estetista che si occupa di farle la manicure a cui la Bruganelli ha scelto di fare questo bizzarro ma riconoscibilissimo regalo.

"Ma questa pallina? Rappresenta appieno lei, non poteva che essere la sua ma è pazzesca", dice la ragazza nel video dove riprende, oltre all'oggetto, anche Sonia Bruganelli fierissima di aver scelto di fare un regalo così unico nel suo genere che sottolinea, lei stessa: "Rappresenta me". Un regalo apprezzatissimo e di cui tutti stanno parlando.

Sonia Bruganelli, infatti, è abilissima nel catturare l'attenzione su di sé e parlare (e far parlare) dei suoi eccessi. Nel bene o nel male, amata oppure odiata, l'importante è che si parli di lei e di questo, Sonia, può stare certa.