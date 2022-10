Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis vicini a Marco Bellavia: "Lo aiuteremo"

Le condizioni di salute di Marco Bellavia restano al centro degli argomenti social più dibattuti. Dopo l'abbandono del Grande Fratello Vip da parte del conduttore in balia di un acuto disagio, l'atteggiamento incurante dei compagni continua ad essere commentato dagli utenti tra cui è spiccata Adriana Volpe per un video-sfogo particolarmente duro. Se sono stati in tanti a dare ragione alla ex opinonista, al contrario Sonia Bruganelli ha espresso la sua opinione nettamente contraria all'atteggiamento della ex collega, accusata di aver strumentalizzato il caso per avere visibilità. E proprio nei commenti posti in calce al suo tweet ha rivelato di essere pronta a dare una mano concreta a Marco Bellavia fuori dalla casa del reality, insieme al marito Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis accanto a Marco Bellavia

"Beh da una che parla di spaghetti “PER LA PUTTANESCA“ riferendosi a me, fa molto ridere questo video. Dovresti imparare a lasciare andare le cose che finiscono cara Adriana e non strumentalizzare fatti e persone di cui non ti importa niente. Guarda prima te stessa": così Sonia Bruganelli ha ripreso Adriana Volpe per il video in cui fa nomi e cognomi delle persone responsabili di aver aggravato il disagio di Marco Bellavia. L'occasione è servita a qualcuno per chiederle perché non abbia reso immune dalla nomination il concorrente lo scorso giovedì, domanda a cui l'opinionista ha risposto: “Perché Marco deve farsi curare fuori, è così difficile da capire?". E ancora: "Marco va aiutato fuori la casa e io e Paolo lo faremo" ha aggiunto Sonia, riferendosi evidentemente al marito Bonolis che, proprio come Bellavia, lavorò prima di lui per anni allo storico programma per bambini Bim Bum Bam.