Sonia Bruganelli: "Io e Bonolis? Neanche il caffè prendiamo insieme, in amore serve ignorarsi"

Sonia Bruganelli torna ad attirare l'attenzione su di sé con nuove dichiarazioni, già chiacchieratissime sul web, sul segreto del suo matrimonio, ormai ventennale, con Paolo Bonolis. Che i due facciano una vita coniugale non proprio tradizionale lo sapevamo già, né Sonia né Paolo, infatti, ha mai negato di aver scelto di vivere sotto due tetti diversi e svolgere una vita totalmente indipendente l'uno dall'altra ma non per questo emotivamente distante. Indipendenti e autonomi sì, ma al punto di non vedersi mai neanche per bere il caffè la mattina non pensavamo. L'opinionista del Grande Fratello Vip, infatti, ha svelato, in un'intervista con il settimanale Nuovo, che con Bonolis non fa neanche colazione insieme e al massimo lo incontra per casa ogni tanto, di passaggio. Sarà proprio questo il segreto di una lunga e felice storia d'amore? Essere uniti ma distanti? Per Bruganelli e Bonolis sembra proprio di sì.

“Non c’è una formula magica per durare come coppia, serve un sano ignorarsi, è facilissimo - ha detto Sonia, senza peli sulla lingua -. Ognuno fa la propria vita, ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento. Nemmeno il caffè prendiamo insieme. Io lo bevo a casa, lui invece al bar"

Sonia e Paolo sembrano essere, quindi, diversissimi sotto tutti i punti di vinta e sicuri di non voler rinunciare alla propria individualità e alle proprie abitudini per accontentare l'altro o per sola apparenza. Per loro andare avanti su due binari vicini ma paralleli sembra funzionare, e chi siamo noi per giudicare?

“Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con nostra figlia Adele - ha poi aggiunto Sonia per poi aggiungere -. Dormire in camere separate è un segno di civiltà”

Ed è proprio questo concetto del vivere e dormire separati che da un lato ha scioccato i più tradizionalisti dall'altro ha trovato il consenso di tantissime donne e uomini che la pensano esattamente come lei. Odiata e amata allo stesso tempo Sonia ha sempre il coraggio di dire ciò che pensa anche quando questo potrebbe risultare scomodo o poco confortevole. Sarà stato forse questo a far breccia nel cuore di Paolo Bonolis?