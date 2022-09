Sonia Bruganelli: "Io e Paolo? Vivremo in palazzi separati" e si divideranno le figlie

Sonia Bruganelli la moglie di, questa frase, o meglio questo modo di riferirsi a lei, l'ha tormenta per anni. Oggi che ha una sua azienda ed è un volto noto della tv non le pesa più come qualche anno fa. Bruganelli ha parlato della sua famiglia, delle sue aspirazioni professionali e della carriera in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale offre anche consigli matrimoniali. Per un matrimonio duraturo ognuno ha bisogno dei suoi spazi e per questo motivo lei e Paolo Bonolis presto vivranno in due palazzi collegati solo da due porte su una terrazza. Ma chi è Sonia Bruganelli?

La famiglia allargata, i figli, Paolo e la chiave per un matrimonio duraturo

Per quanto riguarda la famiglia, Sonia è molto protettiva. Davide si è trasferito a Trieste dove giocherà a calcio, lei era molto felice ma ammette: "Quando è partito per il ritiro, il 2 agosto. Lì ho pianto. Nel borsone strapieno gli avevo infilato un barattolo di Nutella: in volo è scoppiato e gli ha sporcato tutto. Dopo tre giorni di videochiamate mi ha detto: 'Mamma dai, basta'". Chi parla di lui appellandolo come un raccomandato si sbaglia: "A me dà molto fastidio quando gli danno del raccomandato. Ma cosa c’entra? Se il figlio di un personaggio pubblico lavora, è grazie al padre; se non lavora, è un mantenuto. È contro ogni logica...".

Silvia, la maggiore dei figli, ha 19 anni: "Ha frequentato il liceo fino al terzo anno, l’ho ritirata durante il Covid per l’ansia che si ammalasse, visti i suoi problemi cardiaci. Ma per le sue potenzialità deve soprattutto imparare a essere autosufficiente. Fa ippoterapia, musica, atletica". Adesso sta imparando a fare le fotocopie, i numeri di telefono, a scattare le foto da pinzare nelle schede dei candidati. Quando sarà pronta farà la segretaria: dalla gavetta, come la mamma".

Bruganelli non è religiosa, ma Silvia doveva sottoporsi ad un intervento delicato e Sonia la notte prima aveva sognato Padre Pio: "Mi sono ripromessa che se l’intervento fosse andato bene mi sarei tatuata il volto. Ce l’ho sull’avambraccio".

Poche settimane fa l'imprenditrice si è mostrata dopo essersi sottoposta ad una blefaroplastica, non è contraria alla chirurgia e più in generale segue il motto di vivi e lascia vivere per questo quando le viene chiesto se i suoi haters le chiedono se pensa di togliersi il porro che ha vicino al labbro risponde divertita: "Ammazza, sempre! Comunque me lo leverò, ma solo perché mi appesantisce la bocca e il mio truccatore non riesce ad allargarla".

Bonolis ha due figli nati da un precedente matrimonio, Stefano e Martina, con loro il rapporto non è sempre stato ottimo, lei era gelosa del suo passato, ma adesso è tutto diverso: "Martina ha creato una chat dove siamo solo io lei e il padre. Se vogliono chiedere qualcosa a Paolo ne parlano prima con me, per avere il mio supporto".

Poi ecco che arriva la parte dedicata ai consigli matrimoniali, in particolare il segreto sta nel lasciare spazio al partner e Paolo e Sonia lo sanno bene: i due dormono in camere separate e presto vivranno in case separate. "Dormire in camere separate è un segno di civiltà! Comunque noi adesso andiamo oltre: sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui". I due staranno insieme, "ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. È il segreto per restare insieme tutta la vita".

Sonia Bruganelli: "Sognavo di fare l'imprenditrice"

Alla domanda quale lavoro sognasse di fare da grande lei risponde esclamando "Questo!". "Ma non sapevo che si chiamasse imprenditrice. Sono cresciuta guardando Beautiful e il mio modello era Sally Spectra, non certo Brooke. Sognavo di diventare dirigente".

Suo padre era ispettore della Banca d'Italia, ma la sua grande passione - che era in parte anche un lavoro - era il calcio, allenava i portieri della Lazio e infatti al "funerale sono venuti tanti ex giocatori della Lazio in divisa. Però ricordo ancora certi suoi racconti dei lingotti d’oro che trovava nei caveau". La mamma era una casalinga ma con un grande spirito da rivoluzionaria: "Ha sempre avuto un animo rock. È una che ha indossato la minigonna appena fu commercializzata. Oggi è amministratrice della mia società".

Sonia ha un fratello, Marco, che è socio, insieme a Bonolis, della sua società di scouting. Il mondo dello spettacolo è sempre stato presente nella sua vita lavorativa, ha iniziato come fotomodella: "Una volta fui scelta per il cartellone delle cucine Gatto: è lì che Claudio Noto mi ha truccata la prima volta, lo fa ancora oggi". Poi fotoromanzi e televendite, a Tira & Molla ha conosciuto Bonolis, lei aveva 23 anni e stava per laurearsi in Scienze della comunicazione. Dopo il fidanzamento ecco che il suo modello, Sally Spectra, non era poi così lontano, ma lei disse no: dopo il fidanzamento con Paolo le proposero di lavorare ad Aspettando Beautiful, lei invece preferì fare la gavetta a Ciao Darwin dove lavorava anche Federico Moccia che la "faceva sempre piangere" perché era molto severo.

Nel 2005 ha aperto la società di scounting con Lucio Presta: Sdl 2005. Insieme a loro c'era anche la ginecologa Daniela Gaetano, "che conobbi a Domenica in quando Paolo mi affidò lo spazio della maternità: gli avevo proposto di seguire una gravidanza fino al parto". Gli autori rosicavano e ci spostavano continuamente l’orario, per depotenziarci. Me li ricordo tutti, infatti a Ciao Darwin non ci sono più (ride, ndr). Il nostro competitor era Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Lui lasciava la chiusura a Maria De Filippi con Uomini e Donne, ai tempi di Alessandra e Costantino. All’ultima puntata Cesare Lanza decise di mettergli contro noi, con il parto: loro fecero il 26 per cento di share, noi il 28".

Il primo lavoro fu scegliere i concorrenti per La Talpa. Adesso Sonia è "socio di maggioranza e curo la parte creativa. Diamo lavoro a una quindicina di persone, il triplo durante le produzioni: ci stiamo occupando del programma di Chiambretti, La carica dei 100 e 1 , e di Avanti un altro!".

Sonia Bruganelli al Gf vip per il secondo anno

Il primo grande flop della sua carriera è stato il ruolo di opinionista a La Talpa di Paola Perego, era il 2009. Era conosciuta solo come la moglie di Paolo Bonolis "che aveva appena fatto il secondo Sanremo. Non ero credibile e non ero creduta. Tra i concorrenti c’erano personaggi intoccabili: avevo troppi paletti ed ero troppo giovane". Oggi tutti la conoscono per essere stata la spietata opinionista del Grande Fratello Vip, dove ha litigato anche con Alfonso Signorini, il conduttore. La decisione di fare il bis è stata direttamente collegata al non rinnovo di Adriana Volpe perché la stessa Bruganelli afferma: "Ora è diverso. Sarò con Orietta Berti: l’ammiro e la stimo, non si prende sul serio, come me".

La proposta del Gf Vip "bis" le è arrivata in un momento particolare della vita: "I ragazzi che diventano grandi, le dinamiche di coppia che cambiano, il famoso nido vuoto... Avevo bisogno di leggerezza: al Grande Fratello Vip devo solo farmi truccare e guardare in vasca il Day Time prima della puntata".